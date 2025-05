Les D’Boussolées – Saint-Hilaire-de-Voust, 25 mai 2025 07:00, Saint-Hilaire-de-Voust.

Vendée

Les D’Boussolées Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Randonnées pédestres

Départ entre 8h00 et 10h00 au stade de foot pour 2 circuits de randonnées pédestres de 5 et 12 kms.

Les parcours ne sont pas accessibles en poussette.

Tarifs 6€ pour les 5 kms et 8€ pour le 12 kms.

– Sandwich offert à l’arrivée.

– Prévoir vos gobelets

Inscriptions sur place ou sur HelloAsso. .

Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire lesdeboussolees85@gmail.com

