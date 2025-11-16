Les débats singuliers Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Un débat singulier est une rencontre entre plusieurs scientifiques sur une question de société, animé par un journaliste aguerri sur le sujet. Les échanges sont rythmés par des interventions de comédiens, documentant les propos par des citations scientifiques, littéraires ou politiques, et par des ponctuations musicales.

La part de viande dans notre alimentation fait débat. Certains la bannissent pour préserver leur santé, par souci pour l’environnement ou par amour des animaux. Assistons-nous à un simple effet de mode ou à un profond changement de société ? Trois scientifiques éclairent le débat, à travers l’évolution humaine, le risque cardiovasculaire, l’éthique animale et notre rapport à l’environnement.

Ce débat singulier est organisé en collaboration avec l’Initiative Alimentation, à l’occasion de son colloque scientifique international des 17, 18 et 19 novembre 2025, au Centre des congrès de Sorbonne Université.

Avec :

Camille Daujeard , chercheur CNRS, préhistorienne dans l’unité mixte Histoire naturelle des humanités préhistoriques, Muséum national d’Histoire naturelle ;

, chercheur CNRS, préhistorienne dans l’unité mixte Histoire naturelle des humanités préhistoriques, Muséum national d’Histoire naturelle ; Christophe Lavelle , chercheur CNRS, biophysicien et formateur en cuisine à l’INSPE

, chercheur CNRS, biophysicien et formateur en cuisine à l’INSPE Vincent Moriniaux, maître de conférences, géographe au laboratoire Médiations, Sciences des lieux, sciences des liens, Sorbonne université.

Modération par :

Clémence Denavit, productrice de l’émission « Le Goût du monde », RFI

Une expérience gustative sera proposée durant la rencontre par l’artiste culinaire Luz Moreno Pinart

L’assiette du futur, avec ou sans viande ?

Le dimanche 16 novembre 2025

