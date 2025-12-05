LES DECAFEINES – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

LES DECAFEINES Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Les 2 derniers amis du monde ?Dans ce nouveau spectacle, ils vous livrent leur vision percutante du monde actuel. Ce monde où Instagram est devenu LA nouvelle religion, où les codes Netflix sont devenus la seule chose qu’on partage, et où un petit désaccord sur le temps de cuisson des oeufs mollets peut occuper toute une journée de débat sur BFMTV. Tout est super bien foutu pour qu’on s’embrouille, l’amitié est en voie de disparition, et Rémi et Clément sont, malgré toutes leurs différences, les 2 derniers du monde.?Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller… et être enfin comme tout le monde ! (En espérant, par contre, que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle… Remarquez, vous pouvez venir seul aussi.)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83