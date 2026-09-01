Les décibels du coeur Sorde-l’Abbaye
samedi 26 septembre 2026 · Sorde-l'Abbaye
Informations pratiques
Sorde-l’Abbaye
Les décibels du coeur
Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’association humanitaire Cap’Sens vous donne rendez-vous samedi 26 septembre à partir de 19h, à la salle des fêtes de Sorde-l’Abbaye, pour une soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la solidarité au profit de l’association « Téo, un pas vers l’avenir ». Au programme : 3 groupes, 3 concerts, 3 ambiances. Avec Minus DV, Rodeo et Kill Kill Diana. Entrée gratuite. Restauration sur place ou à emporter. Bar sur place. Une partie des bénéfices de la soirée sera reversée à l’association « Téo, un pas vers l’avenir ».
Venez écouter, partager, manger, danser… et faire battre avec nous les Décibels du Cœur. .
Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 72 47 capsens40@gmail.com
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English : Les décibels du coeur
L’événement Les décibels du coeur Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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