Les Déclics numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Un problème en informatique, sur votre ordinateur, tablette ou smartphone ? Des questions sur l’utilisation d’Internet ? Les bibliothécaires vous proposent une aide personnalisée

de 30 minutes pour essayer de trouver une solution, dans la limite de leurs compétences.

Tous les jeudis pendant 30 minutes entre 14h30 et 16h

Salle multimédia (niveau +1)

Tout public

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Pour un problème avec votre liseuse ou la Bibliothèque numérique, nous vous invitons à prendre rendez-vous directement avec un bibliothécaire.

Aide individuelle pour répondre à vos questions autour du numérique.

Du jeudi 16 avril 2026 au jeudi 25 juin 2026 :

jeudi

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-25T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T14:30:00+02:00_2026-04-16T16:00:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T16:00:00+02:00;2026-05-07T14:30:00+02:00_2026-05-07T16:00:00+02:00;2026-05-14T14:30:00+02:00_2026-05-14T16:00:00+02:00;2026-05-21T14:30:00+02:00_2026-05-21T16:00:00+02:00;2026-05-28T14:30:00+02:00_2026-05-28T16:00:00+02:00;2026-06-04T14:30:00+02:00_2026-06-04T16:00:00+02:00;2026-06-11T14:30:00+02:00_2026-06-11T16:00:00+02:00;2026-06-18T14:30:00+02:00_2026-06-18T16:00:00+02:00;2026-06-25T14:30:00+02:00_2026-06-25T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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