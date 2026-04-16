Les découvertes de Monta Histoire des marins Vendays-Montalivet
Les découvertes de Monta Histoire des marins Vendays-Montalivet samedi 2 mai 2026.
Vendays-Montalivet
Les découvertes de Monta Histoire des marins
62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 20:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Yohan vous donne rendez-vous pour un jeu de piste qui sent bon le sel et l’histoire ! Glissez-vous dans la peau des pêcheurs d’autrefois pour craquer les codes du littoral. C’est le plan parfait pour prendre un bon bol d’air en famille tout en découvrant les pépites cachées de Monta.
Prêts à relever le défi ?
Sortez vous boussoles ( ou votre instinct ) et venez tester votre flair marin !
Visite gratuite et sous réservation directement à l’office de tourisme .
Le 02 05 de 18 à 20 h. .
62 Avenue de l’Océan Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 30 12 officetourisme@vendays-montalivet.fr
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English : Les découvertes de Monta Histoire des marins
L’événement Les découvertes de Monta Histoire des marins Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vendays-Montalivet
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