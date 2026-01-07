Les découvertes parallèles – Salon du sans alcool Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

« Les Découvertes Parallèles » – 2e édition – les 10 et 11 janvier 2026. Pendant deux jours, ce salon grand public offrira l’opportunité de découvrir et déguster une large variété de boissons sans alcool : vins désalcoolisés, bières sans alcool, apéritifs, cocktails, « spiritueux » sans alcool, ainsi que des softs alternatifs. Inscrit dans la dynamique du Dry January, il sera l’occasion idéale pour les habitants du Grand Ouest de tester ces alternatives tout en explorant les bienfaits du sans alcool. Ouvert à tous et gratuit, le salon permettra de rencontrer les producteurs, échanger sur leurs méthodes de fabrication et repartir avec des coups de cœur.Pour l’édition 2026, le réseau La Cave Parallèle, qui organise le salon, a choisi de s’installer au Labo Diva, un lieu central et spacieux qui facilitera l’accueil d’un public plus large par rapport à la première édition.

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200



