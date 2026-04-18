Corsaint

Les Découvertes patrimoniales Corsaint

Rdv mairie Corsaint Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:30:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Visite en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire.

Après avoir découvert le village de Corsaint, son patrimoine, retracé son histoire, la visite se terminera par l’intervention de Gérard Beurdeley, président de l’association Monsieur Vincent.

Il viendra approfondir nos connaissances sur Saint-Jean de Réome et l’abbaye de Moutiers Saint-Jean. .

Rdv mairie Corsaint 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Les Découvertes patrimoniales Corsaint

L’événement Les Découvertes patrimoniales Corsaint Corsaint a été mis à jour le 2026-04-18 par OT des Terres d’Auxois