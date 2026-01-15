Les dédicaces le Grand Off de la bande dessinée Angoulême
Les dédicaces le Grand Off de la bande dessinée Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Les dédicaces le Grand Off de la bande dessinée
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-29
Du 29 janvier au 1ᵉʳ février 2026, le Grand Off vous donne rendez-vous à Angoulême pour rencontrer les autrices et auteurs de bande dessinée.
.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From January 29 to February 1, 2026, the Grand Off invites you to Angoulême to meet comic book authors.
L’événement Les dédicaces le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême