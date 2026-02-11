Les Défis de la Comté La porte des légendes ! Pontarlier
Tarif : 18 – 18 – 53 EUR
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
2026-04-17
En 2026, les Défis de la Comté Marcel Petite reviennent avec une thématique enchantée Il était 4 fois… Quatre étapes, quatre villages, quatre chapitres d’une aventure unique peuplée de créatures fantastiques… en baskets !
Pontarlier, Malbuisson, Levier, et Val-d’Usiers seront vos 4 villages étapes.
L’étape de Pontarlier ouvrira cette nouvelle édition ! Restauration sur place. .
