Les Défis de la Comté La porte des légendes !

Pontarlier Doubs

Tarif : 18 – 18 – 53 EUR

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

2026-04-17

En 2026, les Défis de la Comté Marcel Petite reviennent avec une thématique enchantée Il était 4 fois… Quatre étapes, quatre villages, quatre chapitres d’une aventure unique peuplée de créatures fantastiques… en baskets !

Pontarlier, Malbuisson, Levier, et Val-d’Usiers seront vos 4 villages étapes.

L’étape de Pontarlier ouvrira cette nouvelle édition ! Restauration sur place. .

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

