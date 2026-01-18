Les défis de (la) santé publique Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Les défis de (la) santé publique Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Les défis de (la) santé publique Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris vendredi 13 février 2026.

Le Covid a rappelé que nous sommes collectivement vulnérables, exposés à l’émergence ou la réémergence de pathogènes de plus en plus nombreux. Sommes-nous préparés à faire face à de nouvelles pandémies, dans un monde plus fragmenté, plus désuni, et alors que l’OMS est affaiblie ?

Avec Olivier Appaix, socio-économiste de la santé et du développement.

Sur réservation à partir du 13 janvier.

Discipline d’actualité, la santé publique est pourtant mal connue ; cette conférence présentera ses origines, et ses enjeux et ses défis à venir.
Le vendredi 13 février 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-13T20:00:00+01:00
fin : 2026-02-13T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-13T19:00:00+02:00_2026-02-13T20:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard  75005 Paris
+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire