Les défis de (la) santé publique Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Le Covid a rappelé que nous sommes collectivement vulnérables, exposés à l’émergence ou la réémergence de pathogènes de plus en plus nombreux. Sommes-nous préparés à faire face à de nouvelles pandémies, dans un monde plus fragmenté, plus désuni, et alors que l’OMS est affaiblie ?

Avec Olivier Appaix, socio-économiste de la santé et du développement.

Sur réservation à partir du 13 janvier.

Discipline d’actualité, la santé publique est pourtant mal connue ; cette conférence présentera ses origines, et ses enjeux et ses défis à venir.

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun



