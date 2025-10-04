Les défis des médiathécaires Médiathèque De Tréfilerie – Saint-Étienne Saint-Étienne

Les défis des médiathécaires Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque De Tréfilerie – Saint-Étienne Loire

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:30

Venir à la médiathèque quand elle est fermée peut comporter des risques !

Serez-vous capable de résoudre les énigmes et de réaliser les missions proporées afin de remporter de petites surprises ?

En famille – Dès 8 ans

Médiathèque De Tréfilerie – Saint-Étienne 6 bis Rue Edouard Vaillant 42100 Saint-Étienne

