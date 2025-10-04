les défis du cerveau Bibliothèque – Médiathèque Romain Gary Cannes

les défis du cerveau Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque – Médiathèque Romain Gary Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

A l’occasion de la fête de la science, la médiathèque Romain Gary t’as préparé un quizz spécial rien que pour toi !

Tu as entre 6 et 11 ans, et tu veux tester tes connaissances dans le domaine de la science en t’amusant ? Viens défier tes amis avec ce quizz super fun et découvre les mystères de l’univers !

de 6 à 11 ans

Bibliothèque – Médiathèque Romain Gary Place Commandant Maria, 06400 Cannes, France Cannes 06400 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489822270 https://www.cannes.com/fr/culture/mediatheques-et-bibliotheques/reseau-des-mediatheques-et-des-bibliotheques/bibliotheque-mediatheque-romain-gary.html Inspirée du concept de “troisième lieu”, la bibliothèque – médiathèque Romain Gary est un équipement culturel de nouvelle génération. Le site s’ouvre sur un plateau décloisonné de 500 m2 aux larges baies vitrées, offrant des espaces de consultation et de travail confortables et conviviaux. Transports en commun : Arrêt « Commandant Maria ».

