Les défis du lapin Châtelus-Malvaleix
Les défis du lapin Châtelus-Malvaleix dimanche 5 avril 2026.
Les défis du lapin
Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Les défis du lapin
5 Avril 2026
14h à 17h
Plan d’eau de la Roussille
1€ par personne
INSCRIPTION:
06.66.38.29.24
–>Kids en forme .
Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine kidsenforme23@gmail.com
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English :
L’événement Les défis du lapin Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-03-24 par Portes de la Creuse en Marche
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