Les défis du lapin

Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Les défis du lapin

5 Avril 2026

14h à 17h

Plan d’eau de la Roussille

1€ par personne

INSCRIPTION:



06.66.38.29.24

–>Kids en forme .

Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine kidsenforme23@gmail.com

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English :

L’événement Les défis du lapin Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-03-24 par Portes de la Creuse en Marche