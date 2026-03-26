Les défis du lapin Châtelus-Malvaleix

Les défis du lapin Plan d'eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix 2026-04-05

Les défis du lapin Châtelus-Malvaleix dimanche 5 avril 2026.

Les défis du lapin

Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Les défis du lapin
5 Avril 2026
14h à 17h
Plan d’eau de la Roussille
1€ par personne
INSCRIPTION:

Accueil


06.66.38.29.24
–>Kids en forme   .

Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine   kidsenforme23@gmail.com

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English :

L’événement Les défis du lapin Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-03-24 par Portes de la Creuse en Marche

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