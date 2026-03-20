Les défis du mercredi, à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq

Les défis du mercredi, à la ferme Bibane

Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Sous forme de jeux de piste, tentez de relever les défis de la ferme ! Résolvez les énigmes tout en vous amusant et en apprenant ! Vous serez tour à tour berger, ânier, porcher et…roi de la basse-cour ! Aventures et souvenirs garantis. .

Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 06 99 bibane64@wanadoo.fr

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English : Les défis du mercredi, à la ferme Bibane

L’événement Les défis du mercredi, à la ferme Bibane Méracq a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran