Les défis du mercredi, à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq
Les défis du mercredi, à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq mercredi 5 août 2026.
Les défis du mercredi, à la ferme Bibane
Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Sous forme de jeux de piste, tentez de relever les défis de la ferme ! Résolvez les énigmes tout en vous amusant et en apprenant ! Vous serez tour à tour berger, ânier, porcher et…roi de la basse-cour ! Aventures et souvenirs garantis. .
Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 06 99 bibane64@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les défis du mercredi, à la ferme Bibane
L’événement Les défis du mercredi, à la ferme Bibane Méracq a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran