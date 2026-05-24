Les défis du Patrimoine Mairie Laveline-devant-Bruyères

Laveline-devant-Bruyères

Les défis du Patrimoine

Mairie 20 rue de la Mairie Laveline-devant-Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Animation ludique qui vise à identifier les sites emblématiques des Vallons des Vosges. Ce jeu mélange énigmes, culture et nature pour un moment convivial. Êtes-vous prêts à relever les défis ? Testez vos connaissances sur le territoire en famille ou entre amis !

Collation offerte et finissez votre journée au Tambouille.Tout public

4 .

Mairie 20 rue de la Mairie Laveline-devant-Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com

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English :

A fun activity designed to help you identify the emblematic sites of the Vallons des Vosges. The game combines riddles, culture and nature in a convivial atmosphere. Are you up to the challenge? Test your knowledge of the area with family and friends!

Enjoy a snack and finish your day at Le Tambouille.

L’événement Les défis du Patrimoine Laveline-devant-Bruyères a été mis à jour le 2026-05-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES