Les défis du Patrimoine Mairie Laveline-devant-Bruyères
Les défis du Patrimoine Mairie Laveline-devant-Bruyères vendredi 31 juillet 2026.
Laveline-devant-Bruyères
Les défis du Patrimoine
Mairie 20 rue de la Mairie Laveline-devant-Bruyères Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Animation ludique qui vise à identifier les sites emblématiques des Vallons des Vosges. Ce jeu mélange énigmes, culture et nature pour un moment convivial. Êtes-vous prêts à relever les défis ? Testez vos connaissances sur le territoire en famille ou entre amis !
Collation offerte et finissez votre journée au Tambouille.Tout public
4 .
Mairie 20 rue de la Mairie Laveline-devant-Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com
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English :
A fun activity designed to help you identify the emblematic sites of the Vallons des Vosges. The game combines riddles, culture and nature in a convivial atmosphere. Are you up to the challenge? Test your knowledge of the area with family and friends!
Enjoy a snack and finish your day at Le Tambouille.
L’événement Les défis du Patrimoine Laveline-devant-Bruyères a été mis à jour le 2026-05-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES