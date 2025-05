Les défis photo [GARE ROBERT DOISNEAU] – Gare Robert Doisneau Carlux, 14 mai 2025 10:00, Carlux.

En partenariat avec l’Inspection académique de la Dordogne (enseignement 1er degré) et dans le cadre des programmes de l’Éducation Artistique et Culturelle à l’école, 3 défis photo ont été proposés dans l’année par la Gare Robert Doisneau, un à chaque trimestre. Cette année, ce sont près de 26 classes réparties sur tout le département qui se sont défiées chaque trimestre sur les thématiques suivantes « Portrait sans visage », « Notre école telle que vous ne l’avez jamais vue », « Au ras-du-sol ». A chaque défi envoyé sous format vidéo, les classes ont dû envoyer une seule photo, après avoir réalisé un vrai travail photographique autour du thème imposé et fait un choix collectif. Toutes ces photos sont exposées à la Gare Robert Doisneau à Carlux du mercredi 14 mai au lundi 9 juin.

Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70

English : Les défis photo [GARE ROBERT DOISNEAU]

This exhibition presents the work of 26 classes from the Dordogne who took part in the « Photo Challenges » proposed by the Gare Robert Doisneau. This project is the fruit of photographic work and a collective choice based on 3 challenges sent in video format. Opening Tuesday May 13 at 6pm

German : Les défis photo [GARE ROBERT DOISNEAU]

Diese Ausstellung zeigt die Arbeiten von 26 Schulklassen aus der Dordogne, die an den von der Gare Robert Doisneau angebotenen « Défis photo » teilgenommen haben. Dieses Projekt ist das Ergebnis einer fotografischen Arbeit und einer kollektiven Auswahl anhand von 3 Herausforderungen, die im Video-Format verschickt wurden. Vernissage am Dienstag, den 13. Mai um 18 Uhr

Italiano :

Questa mostra presenta i lavori di 26 classi della Dordogna che hanno partecipato alle « Sfide fotografiche » organizzate dalla Gare Robert Doisneau. Questo progetto è il risultato di un lavoro fotografico e di una scelta collettiva basata su 3 sfide inviate in formato video. Inaugurazione martedì 13 maggio alle 18.00

Espanol : Les défis photo [GARE ROBERT DOISNEAU]

Esta exposición presenta el trabajo de 26 clases de Dordoña que participaron en los « Desafíos fotográficos » organizados por la Gare Robert Doisneau. Este proyecto es el resultado de un trabajo fotográfico y de una elección colectiva a partir de 3 desafíos enviados en formato vídeo. Inauguración el martes 13 de mayo a las 18.00 horas

