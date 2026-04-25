Les défis photo [GARE ROBERT DOISNEAU] Gare Robert Doisneau Carlux

Carlux

Les défis photo [GARE ROBERT DOISNEAU]

Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

La Gare Robert Doisneau présente Les défis photo du 6 mai au 7 juin 2026. 29 classes exposent 81 photos autour de trois thèmes artistiques. Une projection vidéo permet de découvrir l’ensemble des travaux réalisés. Vernissage le 6 mai à 18h.

En partenariat avec l’Inspection académique de la Dordogne et dans le cadre des programmes de l’Éducation Artistique et Culturelle à l’école, la Gare Robert Doisneau à cette année lancé 1 défi photo par trimestre à près de 40 classes réparties sur le département. Les classes se sont défiées à trois reprises à travers les thématiques suivantes Collecter, collectionner, assembler , Petits mondes cachés et Faire corps avec la nature . Pour chaque défi, les classes ont réalisé un vrai travail photographique autour du thème imposé et ont choisi une photo à présenter.

A l’occasion de cette exposition, le travail de 29 classes est présenté à la Gare Robert Doisneau au travers de 81 photos. L’ensemble des photos produites par toutes les classes est diffusé via une vidéo projetée dans la galerie d’exposition temporaire.

Vernissage de l’exposition le mardi 6 mai 2026 à 18h .

Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70

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English : Les défis photo [GARE ROBERT DOISNEAU]

Gare Robert Doisneau presents Les défis photo from May 6 to June 7, 2026. 29 classes exhibit 81 photos based on three artistic themes. A video projection will showcase all the work produced. Opening on May 6 at 6pm.

L’événement Les défis photo [GARE ROBERT DOISNEAU] Carlux a été mis à jour le 2026-04-25 par OT du pays de Fénelon