Les Défis Quiberonnais 2025 Quiberon

Les Défis Quiberonnais 2025 Quiberon samedi 2 août 2025.

Les Défis Quiberonnais 2025

Plage du Porigo Port Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02

4 défis de natation en mer(500,1500,3000 et 7500m) à la découverte de la presqu’île de Quiberon, ouverts à 1350 nageurs, licenciés FFN ou non licenciés.

3 épreuves comptant pour la Coupe de France( 1500,3000 et 7500m)

3 épreuves comptant pour la Coupe de Bretagne( 1500,3000 et 7500m)

Pour la 2éme année consécutive, le 7500m se déroulera le dimanche 03 Août , dans le sens Port Haliguen- Port Maria en passant par le Petit Trou ( Passage au bout de la presqu’île) .

Plage du Porigo Port Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 63 14 77 30

English : Les Défis Quiberonnais 2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Défis Quiberonnais 2025 Quiberon a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon