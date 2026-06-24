LES DÉGINGANDÉS SOUS LA GRANGE Mauvaisin

Mauvaisin

LES DÉGINGANDÉS

SOUS LA GRANGE 2 Rue du Château Mauvaisin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Rompant les barrières de l’intime, deux clowns amoureux nous livrent des compositions musicales entremêlées de moments inopinés et décalés, propre à l’histoire de ces atypiques personnages.

Le dimanche 5 juillet, voici une occasion de dire Vive les vacances ! . Se retrouver, en famille ou sans famille, devant un joli spectacle à Mauvaisin. Boissons fraîches et crêpes bien chaudes, douceur de vivre, la poésie et l’humour de deux clowns, leur musique en acoustique. Un dimanche qui prend son temps, spectacle à 16h30 précédé de la Gratiféria mensuelle (dès 11h).

Rompant les barrières de l’intime, deux clowns amoureux nous livrent des compositions musicales entremêlées de moments inopinés et décalés, propre à l’histoire de ces atypiques personnages.

La musique primitive et dépouillée, accompagnée du clown, leur permettent d’ouvrir les portes de l’absurde et du déraisonnable, proposant ainsi une transgression -sans caricatures- aux codes sociaux et à la bienséance.

Camille Rouyard

Clarinette, beat box, chant.

Antoine Cagnazzo

Didjeridu, percussions corporelles, ukulélé,

flûte traversière, beat box, chant.

Le spectacle est en acoustique, pas d’intermédiaire entre le son et vous afin de déposer nos cœurs directement dans vos oreilles .

Mise en garde:

Dans 95% des cas, pendant le spectacle vous tomberez instantanément amoureux. Il est donc très important de bien choisir la personne qui vous accompagnera !

Gratiféria à partir de 11h (Emportez ce qui vous plaît, donnez si vous voulez, gratuitement, sans obligation).

Spectacle à 16 heures 30.

Billetterie à prix libre.

Buvette et crêpes sur place.

Soyez toutes et tous les bienvenu.e.s.

Association Un dimanche à la campagne

www.undimanchealacampagne.org .

SOUS LA GRANGE 2 Rue du Château Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Breaking down the barriers of intimacy, two clowns in love present musical compositions interwoven with unexpected and offbeat moments, unique to the story of these unconventional characters.

L’événement LES DÉGINGANDÉS Mauvaisin a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE