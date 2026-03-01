LES DÉGUSTATIONS DE LA MAISON DES VINS Limoux

LES DÉGUSTATIONS DE LA MAISON DES VINS

11A Allée des Marronniers Limoux Aude

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26 21:00:00

2026-03-26

Pour reprendre le rythme des rendez-vous du dernier jeudi du mois, la Maison des Vins vous propose, , une dégustation commentée en présence des Vignerons de l’AOP Limoux.

Anne des Joyeuses et le Domaine Gibert vous présenteront 6 vins, accordés avec des grignotages, entre bulles et vins tranquilles.

Attention, le nombre de place est limité et les réservations obligatoires.

11A Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 12 83 accueil@limoux-aoc.com

English :

To get back into the rhythm of the last Thursday of the month, the Maison des Vins invites you to a commented wine tasting in the presence of Limoux PDO winemakers.

Anne des Joyeuses and Domaine Gibert will present 6 wines, paired with nibbles, between bubbles and still wines.

Please note, places are limited and reservations are essential.

