LES DÉGUSTATIONS DE LA MAISON DES VINS Limoux
11A Allée des Marronniers Limoux Aude
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 21:00:00
2026-03-26
Pour reprendre le rythme des rendez-vous du dernier jeudi du mois, la Maison des Vins vous propose, , une dégustation commentée en présence des Vignerons de l’AOP Limoux.
Anne des Joyeuses et le Domaine Gibert vous présenteront 6 vins, accordés avec des grignotages, entre bulles et vins tranquilles.
Attention, le nombre de place est limité et les réservations obligatoires.
11A Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 12 83 accueil@limoux-aoc.com
To get back into the rhythm of the last Thursday of the month, the Maison des Vins invites you to a commented wine tasting in the presence of Limoux PDO winemakers.
Anne des Joyeuses and Domaine Gibert will present 6 wines, paired with nibbles, between bubbles and still wines.
Please note, places are limited and reservations are essential.
