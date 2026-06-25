Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque Lamarque mercredi 8 juillet 2026.

Lamarque

Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque

Route du Port Lamarque Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez déguster gratuitement des vins des châteaux partenaires de l’office de tourisme Margaux Médoc Tourisme !

Programme complet à venir. .

Route du Port Lamarque 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 70 06 81 bienvenue@margaux-medoc-tourisme.com

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English : Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque

L’événement Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque Lamarque a été mis à jour le 2026-06-25 par Margaux Médoc Tourisme