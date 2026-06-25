Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque Lamarque
Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque Lamarque mercredi 8 juillet 2026.
Lamarque
Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque
Route du Port Lamarque Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez déguster gratuitement des vins des châteaux partenaires de l’office de tourisme Margaux Médoc Tourisme !
Programme complet à venir. .
Route du Port Lamarque 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 70 06 81 bienvenue@margaux-medoc-tourisme.com
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English : Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque
L’événement Les dégustations gratuites du RIT à Lamarque Lamarque a été mis à jour le 2026-06-25 par Margaux Médoc Tourisme