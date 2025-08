Les dégustations sensorielles de Campanets D15 Le Puy-Sainte-Réparade

Les dégustations sensorielles de Campanets

Samedi 2 août 2025 de 11h à 12h30.

Samedi 9 août 2025 de 11h à 12h30.

Samedi 16 août 2025 de 11h à 12h30.

Samedi 23 août 2025 de 11h à 12h30.

Samedi 30 août 2025 de 11h à 12h30. D15 3243 ROUTE DE ROGNES Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Le temps d’une séance, venez vivre une expérience de dégustation

sensorielle en toute convivialité.

En compagnie de la sommelière du Domaine, participez à une découverte de vos sens lors d’une dégustation de nos vins.

À l’aide d’objets divers, d’arômes mis à votre disposition, vous affinerez vos sensations de façon très ludique. Une petite collation est prévue en fin de séance.

Nombre de places limitées 12 personnes maximum Réservé aux plus de 18 ans.

Réservation impérative .

D15 3243 ROUTE DE ROGNES Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com

English :

Come and enjoy a sensory tasting experience in a convivial setting

tasting experience.

German :

Erleben Sie für die Dauer einer Sitzung eine Verkostungserfahrung

sensorischen Wahrnehmung in geselliger Runde.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza di degustazione sensoriale in un’atmosfera amichevole

esperienza di degustazione.

Espanol :

Venga y disfrute de una experiencia de degustación sensorial en un ambiente agradable

experiencia de degustación.

