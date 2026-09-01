Informations pratiques

Lussac

Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière

Lussac Gironde

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 12:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le Château La Rose Perrière vous propose un voyage gourmand aux inspirations espagnoles au cœur des vignes de Lussac. La Table d’Espagne vous prépare une savoureuse paëlla suivie d’un incontournable San Sebastian cheesecake, réputé pour sa texture fondante et généreuse. Dans une ambiance conviviale et détendue, profitez d’un déjeuner chaleureux à partager entre amis ou en famille, accompagné des vins du domaine disponibles au verre. .

Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 00 51 60 mail@vignobles-sylvain.com

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English : Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière

L’événement Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Saint-Emilion