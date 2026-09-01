Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac
vendredi 11 septembre 2026 · Lussac
Informations pratiques
Lussac
Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière
Lussac Gironde
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 12:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le Château La Rose Perrière vous propose un voyage gourmand aux inspirations espagnoles au cœur des vignes de Lussac. La Table d’Espagne vous prépare une savoureuse paëlla suivie d’un incontournable San Sebastian cheesecake, réputé pour sa texture fondante et généreuse. Dans une ambiance conviviale et détendue, profitez d’un déjeuner chaleureux à partager entre amis ou en famille, accompagné des vins du domaine disponibles au verre. .
Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 00 51 60 mail@vignobles-sylvain.com
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English : Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière
L’événement Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Saint-Emilion