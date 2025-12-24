Les délices de Juliette, Ferme Courbet Flagey
Les délices de Juliette, Ferme Courbet Flagey dimanche 15 février 2026.
Les délices de Juliette
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Le temps de la récolte estivale passée, venez découvrir et déguster les plantes du jardin de la Ferme familiale Gustave Courbet. Framboises, groseilles à maquereaux, cassis… Qu’ils soient en sirops, tisanes, infusions ou gelées, l’équipe régalera votre après-midi hivernal.
Durée en continu entre 14h et 17h .
Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les délices de Juliette
L’événement Les délices de Juliette Flagey a été mis à jour le 2025-12-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)