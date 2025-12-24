Les délices de Juliette, Ferme Courbet Flagey

Les délices de Juliette

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Le temps de la récolte estivale passée, venez découvrir et déguster les plantes du jardin de la Ferme familiale Gustave Courbet. Framboises, groseilles à maquereaux, cassis… Qu’ils soient en sirops, tisanes, infusions ou gelées, l’équipe régalera votre après-midi hivernal.

Durée en continu entre 14h et 17h .

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

