Les délices de l’Ursuia Ursuia Trail Hasparren

Les délices de l’Ursuia Ursuia Trail

Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Les délices de l’Ursuia course et randonnée à pied.

Rando Pédestre ( 15 km ) Départ 7h et 8h

Course D+ 1230m ( 21km ) Départ 9h

Course D+ 500m ( 12 km ) Départ 10h .

Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

