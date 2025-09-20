Les Délices de Scarpone Dieulouard

Les Délices de Scarpone Dieulouard samedi 20 septembre 2025.

Les Délices de Scarpone

Place de Verdun Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Plongez au cœur du patrimoine local grâce à un programme riche et varié

découvrez un marché artisanal mettant en lumière des savoir-faire uniques

participez à une visite guidée de l’église Saint Sébastien et de sa crypte

profitez d’une promenade commentée jusqu’à Notre-Dame des Airs

Ne manquez pas la projection du diaporama Le Patrimoine de Dieulouard et la visite du château pour revivre l’histoire fascinante de la ville.

Une buvette et des stands restauration seront également disponibles sur place pour agrémenter votre journée !

Organisé par la ville de Dieulouard, cet évènement est une occasion idéale pour explorer et célébrer le patrimoine et le savoir-faire localTout public

0 .

Place de Verdun Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@dieulouard.fr

English :

Dive into the heart of the local heritage with a rich and varied program:

discover a craft market showcasing unique know-how

take part in a guided tour of Saint Sébastien church and its crypt

enjoy a guided walk to Notre-Dame des Airs

Don’t miss the slide show « Dieulouard’s Heritage » and a visit to the château to relive the town’s fascinating history.

A refreshment stand and food stalls will also be available on site to enhance your day!

Organized by the town of Dieulouard, this event is an ideal opportunity to explore and celebrate local heritage and know-how

German :

Tauchen Sie mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm in das lokale Kulturerbe ein:

entdecken Sie einen Kunsthandwerksmarkt, der einzigartige Fertigkeiten hervorhebt

nehmen Sie an einer Führung durch die Kirche Saint Sébastien und ihre Krypta teil

machen Sie einen kommentierten Spaziergang zur Notre-Dame des Airs

Verpassen Sie nicht die Vorführung der Diashow « Le Patrimoine de Dieulouard » und den Besuch des Schlosses, um die faszinierende Geschichte der Stadt wieder aufleben zu lassen.

Ein Getränkestand und Essensstände stehen Ihnen ebenfalls vor Ort zur Verfügung, um Ihren Tag zu verschönern!

Diese von der Stadt Dieulouard organisierte Veranstaltung ist eine ideale Gelegenheit, das Kulturerbe und das lokale Know-how zu erkunden und zu feiern

Italiano :

Immergetevi nel cuore del patrimonio locale con un programma ricco e variegato:

scoprire un mercato dell’artigianato che mette in mostra abilità uniche

partecipare alla visita guidata della chiesa di Saint Sébastien e della sua cripta

fare una passeggiata guidata a Notre-Dame des Airs

Non perdetevi la proiezione di diapositive « Il patrimonio di Dieulouard » e la visita al castello per rivivere l’affascinante storia della città.

Sul posto saranno presenti anche un punto di ristoro e stand gastronomici per rendere la giornata ancora più piacevole!

Organizzato dalla città di Dieulouard, questo evento è un’occasione ideale per esplorare e celebrare il patrimonio e le competenze locali

Espanol :

Sumérjase en el corazón del patrimonio local con un programa rico y variado:

descubra un mercado de artesanía con productos únicos

participe en una visita guiada a la iglesia de San Sebastián y su cripta

paseo guiado hasta Notre-Dame des Airs

No se pierda la proyección de diapositivas « El patrimonio de Dieulouard » y la visita al castillo para revivir la fascinante historia de la ciudad.

También habrá un chiringuito y puestos de comida para que disfrute aún más de la jornada

Esta manifestación, organizada por la ciudad de Dieulouard, es una ocasión ideal para descubrir y celebrar el patrimonio y los conocimientos locales

