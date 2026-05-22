Kerlaz

Les Délices d’Oré Inauguration

Kerlaz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Délices d’Oré vous invitent à leur inauguration !

Rendez-vous le samedi 6 juin de 11h à 18h à Kerlaz pour découvrir votre nouveau nouveau commerce

Au programme

– Accueil des invités

– Allocutions officielles

– Coupe du ruban inaugural

– Visite des installations

– Animations, crêpes, grillades…

– Jeux gonflables pour les enfants

– Paëlla royale sur réservation à la mairie de Kerlaz jusqu’au 26 mai. .

Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 19 04

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English :

L’événement Les Délices d’Oré Inauguration Kerlaz a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ