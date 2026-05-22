Les Délices d’Oré Inauguration Kerlaz
Les Délices d’Oré Inauguration Kerlaz samedi 6 juin 2026.
Kerlaz
Les Délices d’Oré Inauguration
Kerlaz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Délices d’Oré vous invitent à leur inauguration !
Rendez-vous le samedi 6 juin de 11h à 18h à Kerlaz pour découvrir votre nouveau nouveau commerce
Au programme
– Accueil des invités
– Allocutions officielles
– Coupe du ruban inaugural
– Visite des installations
– Animations, crêpes, grillades…
– Jeux gonflables pour les enfants
– Paëlla royale sur réservation à la mairie de Kerlaz jusqu’au 26 mai. .
Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 19 04
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English :
L’événement Les Délices d’Oré Inauguration Kerlaz a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ