Les Délices du Plateau Portes Ouvertes Les Délices du Plateau Plasne
samedi 22 août 2026 · Les Délices du Plateau · Plasne
Informations pratiques
Plasne
Les Délices du Plateau Portes Ouvertes
Les Délices du Plateau 1 route du Fied Plasne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La fruitière les Délices du Plateau de Plasne ouvre ses portes!
Marché de producteurs, visite gratuite des ateliers de fabrication et diverses animations sur place.
Fondue le midi sur réservation. .
Les Délices du Plateau 1 route du Fied Plasne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 58 81 contact@lesdelicesduplateau.fr
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English : Les Délices du Plateau Portes Ouvertes
L’événement Les Délices du Plateau Portes Ouvertes Plasne a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA