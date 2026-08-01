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AGENDA · Plasne

Les Délices du Plateau Portes Ouvertes Les Délices du Plateau Plasne

samedi 22 août 2026 · Les Délices du Plateau · Plasne

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Les Délices du Plateau
Adresse
1 route du Fied
Ville
39800 Plasne
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Plasne

Les Délices du Plateau Portes Ouvertes

Les Délices du Plateau 1 route du Fied Plasne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

La fruitière les Délices du Plateau de Plasne ouvre ses portes!

Marché de producteurs, visite gratuite des ateliers de fabrication et diverses animations sur place.

Fondue le midi sur réservation.   .

Les Délices du Plateau 1 route du Fied Plasne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 58 81  contact@lesdelicesduplateau.fr

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English : Les Délices du Plateau Portes Ouvertes

L’événement Les Délices du Plateau Portes Ouvertes Plasne a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA