Les Délices du Plateau Portes Ouvertes Les Délices du Plateau Plasne

samedi 22 août 2026 · Les Délices du Plateau · Plasne

Informations pratiques

Plasne

Les Délices du Plateau Portes Ouvertes

Les Délices du Plateau 1 route du Fied Plasne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La fruitière les Délices du Plateau de Plasne ouvre ses portes!

Marché de producteurs, visite gratuite des ateliers de fabrication et diverses animations sur place.

Fondue le midi sur réservation. .

Les Délices du Plateau 1 route du Fied Plasne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 58 81 contact@lesdelicesduplateau.fr

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English : Les Délices du Plateau Portes Ouvertes

L’événement Les Délices du Plateau Portes Ouvertes Plasne a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA