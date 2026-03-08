LES DEMEURES REMARQUABLES

2 Place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-04-17 2026-06-26 2026-08-08

Une déambulation où le prestige d’hier dialogue avec le charme d’aujourd’hui. Les récits de familles biterroises dévoilent la vie locale du Moyen Âge au XXe siècle.

Partez pour une déambulation au cœur de la ville où le prestige d’autrefois rencontre le charme d’aujourd’hui. À travers rues et façades, les histoires de grandes familles biterroises éclairent la vie locale, du Moyen Âge au XXe siècle. Une visite vivante pour comprendre l’évolution de la cité, entre héritage architectural, anecdotes et mémoire collective.

Réservation obligatoire, pas de de billetterie sur place. Visite en français uniquement.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

2 Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A stroll where the prestige of yesterday meets the charm of today. Stories from Biterro families reveal local life from the Middle Ages to the 20th century.

L’événement LES DEMEURES REMARQUABLES Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34