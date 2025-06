Les demoiselles à 8 pâtes Balade nature – Germigny-des-Prés 9 juillet 2025 14:30

Loiret

Les demoiselles à 8 pâtes Balade nature Route de Saint-Martin Germigny-des-Prés Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 14:30:00

fin : 2025-07-09 16:30:00

Date(s) :

2025-07-09

– par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Des mal aimées pourtant inoffensives et fascinantes ! Détestées ou craintes, les araignées restent pourtant des créatures incroyables. Venez découvrir les richesses et les beautés de ces animaux biologie, mode de chasse ou de reproduction. Le monde des araignées vous réserve bien des surprises !

Cette animation est soumise à l’évolution de la météo ; sa date et les modalités de participation sont susceptibles d’évoluer.

Inscription obligatoire (avant le 08/07 à midi) Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription .

Route de Saint-Martin

Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 77 44 35

