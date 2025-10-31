Les demoiselles de la nuit Rue Park Segal Brech

Les demoiselles de la nuit Rue Park Segal Brech vendredi 31 octobre 2025.

Les demoiselles de la nuit

Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Spectacle

Par la Compagnie Le 7ème tiroir

Le spectacle est ouvert à tous partir de 8 ans et s’adresse aux curieux de nature et aux amateurs d’expériences théâtrales insolites.

Il s’agit d’une rencontre unique entre le monde fascinant des chauves-souris et l’imaginaire des contes et légendes mêlant science, poésie et participation active du public. Une expérience qui sollicite aussi bien les cinq sens que l’imaginaire. Un chemin où l’imprévisible est au rendez-vous.

Le spectacle est animé par Florence Rubens, chiroptérologue et Elisabeth Troestler, conteuse et comédienne.

Les places sont limitées !

Il est donc conseiller de réserver à l’avance auprès de Naturia par téléphone ou par mail .

Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 7 80 02 77 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les demoiselles de la nuit Brech a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon