Les demoiselles de la nuit, chez la cie Ocus, Saint-Germain-sur-Ille

Informations pratiques

Les demoiselles de la nuit Samedi 12 septembre, 17h00 chez la cie Ocus Ille-et-Vilaine

Gratuit dès 5 ans, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

La Compagnie du 7e Tiroir présente un spectacle mêlant science, poésie et participation active du public. Un voyage insolite au croisement de la nature et des légendes, qui célèbre le vivant et s’adresse aux curieux de la nature et aux amateurs d’expériences théâtrales.

chez la cie Ocus Saint-Germain-sur-Ille, 1 Chemin du Bois Lambin Saint-Germain-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-demoiselles-de-la-nuit-1 »}]

Spectacle mêlant science, poésie et participation active du public. Un voyage insolite au croisement de la nature et des légendes s’adressant aux amateurs d’expériences théâtrales.

cie le 7e tiroir