Les demoiselles de Rochefort Lido2Paris Paris

À partir du 2 octobre 2025, le Lido2Paris s’illumine avec la reprise de la comédie musicale culte Les demoiselles de Rochefort . Quand la danse, la musique et la poésie se mêlent pour célébrer l’amour, la liberté et la magie du cinéma français.

English :

From October 2, 2025, Lido2Paris lights up with a revival of the cult musical « Les demoiselles de Rochefort ». Dance, music and poetry combine to celebrate love, freedom and the magic of French cinema.

German :

Ab dem 2. Oktober 2025 erstrahlt das Lido2Paris mit der Wiederaufnahme des Kultmusicals « Les demoiselles de Rochefort » in neuem Glanz. Wenn Tanz, Musik und Poesie verschmelzen, um die Liebe, die Freiheit und die Magie des französischen Kinos zu feiern.

Italiano :

Dal 2 ottobre 2025, il Lido2Paris si accende con il revival del musical cult « Les demoiselles de Rochefort ». Danza, musica e poesia si uniscono per celebrare l’amore, la libertà e la magia del cinema francese.

Espanol :

A partir del 2 de octubre de 2025, el Lido2Paris se ilumina con la reposición del musical de culto « Les demoiselles de Rochefort ». Danza, música y poesía se combinan para celebrar el amor, la libertad y la magia del cine francés.

