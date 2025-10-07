Les Demoiselles du K-barré : BurlesK Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Les Demoiselles du K-barré : BurlesK Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 19 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 20:30 –

Gratuit : non 26 € 26 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Cabaret burlesque Quand humour et fantaisies font un mélange des plus euphorisants !Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.Si vous aimez les strass, l’audace et le second degré, vous ne serez pas déçu : laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse !Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire partout ! Représentations du 19 au 21 février 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/