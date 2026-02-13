Les Demoiselles du K-barré : BurlesK, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Les Demoiselles du K-barré : BurlesK 19 – 21 février La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00

Cabaret burlesque

Quand humour et fantaisies font un mélange des plus euphorisants !

Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.

Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.

Si vous aimez les strass, l’audace et le second degré, vous ne serez pas déçu : laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse !

Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire partout !

Représentations du 19 au 21 février 2026 à 20h30

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cabaret burlesque Compagnie du café-théâtre