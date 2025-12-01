LES DEMOISELLES DU K BARRE BURLESK Le Nautile La Forêt-Fouesnant
LES DEMOISELLES DU K BARRE BURLESK Le Nautile La Forêt-Fouesnant samedi 20 décembre 2025.
LES DEMOISELLES DU K BARRE BURLESK
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère


Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.
Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.
Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse ! .
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15
