LES DEMOISELLES DU K BARRE BURLESK Le Nautile La Forêt-Fouesnant samedi 20 décembre 2025.

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.

Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.

Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse ! .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15

