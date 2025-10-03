Les Demoiselles du K-Barré – » Burlesk » Le Bacchus Rennes

Les Demoiselles du K-Barré – » Burlesk » Le Bacchus Rennes mercredi 11 février 2026.

Les Demoiselles du K-Barré – » Burlesk » Le Bacchus Rennes 11 – 15 février 2026 Tarifs : 25€ et 19€

Quand humour et fantaisies font un mélange des plus euphorisants !

Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de générosité.

Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.

Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s : Laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse!

* Coup de coeur de la Provence au Festival Off d’Avignon depuis 2022,

* 1 nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022,

* Le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021,

Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire partout !

Un furieux shoot de bonheur – LA PROVENCE

Un spectacle libérateur – MUSICAL AVENU

**Spectacle musical à partir de 12 ans**

**[https://youtu.be/XgSdijIX2QI](https://youtu.be/XgSdijIX2QI)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:15:00.000+01:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8132-les-demoiselles-du-k-barre-burlesk-fevrier-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine