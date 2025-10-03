Les Demoiselles du K-Barré – » Burlesk » Le Bacchus Rennes
Les Demoiselles du K-Barré – » Burlesk » Le Bacchus Rennes mercredi 11 février 2026.
Les Demoiselles du K-Barré – » Burlesk » Le Bacchus Rennes 11 – 15 février 2026 Tarifs : 25€ et 19€
Quand humour et fantaisies font un mélange des plus euphorisants !
Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de générosité.
Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes.
Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu.e.s : Laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse!
* Coup de coeur de la Provence au Festival Off d’Avignon depuis 2022,
* 1 nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022,
* Le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021,
Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire partout !
Un furieux shoot de bonheur – LA PROVENCE
Un spectacle libérateur – MUSICAL AVENU
**Spectacle musical à partir de 12 ans**
**[https://youtu.be/XgSdijIX2QI](https://youtu.be/XgSdijIX2QI)**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-11T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-15T18:15:00.000+01:00
1
02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8132-les-demoiselles-du-k-barre-burlesk-fevrier-2026.html
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine