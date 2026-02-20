Les Demoiselles en Campagne #17 Espace culturel Montmartin-sur-Mer

Les Demoiselles en Campagne #17

Espace culturel 20 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

La 17e édition des Demoiselles en Campagne se déroulera le vendredi 06 mars 2026, dès 20h30, à l’Espace Culturel de Montmartin-sur-Mer, en partenariat avec la Municipalité.

La soirée des Demoiselles en Campagne est née d’une idée simple les femmes et les minorités de genre restent largement sous-représentées sur les scènes de musiques actuelles.

L’association Chauffer dans la Noirceur souhaite s’adresser au plus grand nombre en proposant une manifestation culturelle forte et de qualité, s’inscrivant comme un temps de réflexion et de visibilité autour du féminisme au sens large.

AU PROGRAMME…

• CAMION BIP BIP Trash pop féministe (France),

• THE MANKY MELTERS Rock celtique (France),

• ROUGIR Rock, électro, pop (Normandie),

• SWEETY BONBON Chant (France),

• ACID CABARET Show burlesque (France),

• LES SHAMPOUINEUSES DU GERS Rock (Normandie).

INFOS PRATIQUES

Dès 20h30,

Assis Debout,

Restauration et buvette sur place.

BILLETTERIE

En ligne association.chaufferdanslanoirceur.org/

Points de vente physiques LOCAL CDLN MAG PRESSE (Montmartin-sur-mer) OCEP (Coutances).

• Préventes 10€ (hors frais distributeurs) jusqu’au lundi 02/03 à 17h59.

• Tarif normal 12€ (hors frais distributeurs) dès lundi 02/03 à 18h00.

• Enfants (jusqu’à 12 ans inclus) gratuit (billet à retirer directement sur place) .

