Les demoiselles swinguent à Rochefort – Aubigny-sur-Nère 2 juillet 2025 19:00

Cher

Les demoiselles swinguent à Rochefort La Forge Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Toute la troupe de musiciens de l’école de musique se réunit pour donner une représentation complète de la comédie musicale.

5 .

La Forge

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 21 56 49 ecole.de.musique.aubigny@orange.fr

English :

The entire cast of musicians from the music school gets together to give a full performance of the musical.

German :

Die gesamte Musikertruppe der Musikschule kommt zusammen, um eine vollständige Aufführung des Musicals zu geben.

Italiano :

L’intera troupe di musicisti della scuola di musica si riunisce per dare una rappresentazione completa del musical.

Espanol :

Toda la troupe de músicos de la escuela de música se reúne para ofrecer una representación completa del musical.

L’événement Les demoiselles swinguent à Rochefort Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-06-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE