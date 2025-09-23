Les dendromicrohabitats Maison Paris Nature Paris

Les dendromicrohabitats Maison Paris Nature Paris mardi 23 septembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L'inscription est gratuite mais obligatoire.

Un arbre-habitat porte des dendromicrohabitats essentiels à des espèces spécialisées pour s’abriter, se reproduire, hiberner ou se nourrir, voire pour l’ensemble de leur cycle de vie.

Venez découvrir ces singularités repérés sur les arbres du Parc Floral de Paris, les événements à l’origine de leur formation ainsi que les nouvelles pratiques sylvicoles qui permettent de les préserver ou de les favoriser.

Le mardi 23 septembre 2025

de 10h00 à 11h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv