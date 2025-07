Les dentellières en liberté Dans les rues le parc abbatial la roseraie Cluny

Les dentellières en liberté

Dans les rues le parc abbatial la roseraie Centre ville Cluny Saône-et-Loire

Début : 2025-08-03 14:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

2025-08-03

Venez retrouver les dentellières de Cluny dans les rues, le parc abbatial et la roseraie. Vous pourrez admirer notre savoir-faire et nos œuvres et peut-être essayer la pratique de cet art qui est la dentelle aux fuseaux. .

+33 6 33 13 57 71 sportrat074@gmail.com

