Les dents de la mère – La Doline Millau
vendredi 5 mars 2027 · Millau
Informations pratiques
Millau
Les dents de la mère – La Doline
Théâtre La Doline Millau Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-03-05
fin : 2027-03-05
Date(s) :
2027-03-05
Trazika s’est noyée sous une tonne d’injonctions et une montagne de linge sale. Elle découvre que son corps a des choses à lui dire… Et qu’il a un sacré caractère !
Entre son psy qui croit avoir trouver en elle sa poule aux œufs d’or, sa mère qui a ouvert ses chakras et les papas de ses enfants mal déconstruits : le chemin vers la surface va s’avérer plus long que prévu…
Après Humeurs de mèr(d)e, Jessica Salvat revient avec une comédie féroce et tendre sur l’épuisement, la maternité et cette étrange relation que nous entretenons avec nous-mêmes.
Une pièce écrite et mise en scène par Jessica Salvat
Avec Emilie Psaume et Jessica Salvat
Une production de la Compagnie Le Sextant
Durée : 1 h 10. Tout public.
Entrée : Normal : 15 € ; Réduit : 10 €
Réservations conseillées : 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com .
Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr
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English :
L’événement Les dents de la mère – La Doline Millau a été mis à jour le 2026-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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