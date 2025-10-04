Les dépisteuses Esplanade Sourdille Givet

Les dépisteuses

Début : 2025-10-04

En ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, ce spectacle avec Samira Namèche et Cindy Badaut, sera suivi d’un échange avec la présence du docteur Botokeky. Tarif Une boîte sera à disposition pour ceux qui souhaitent contribuer à cette action. Information auprès de Noa 03 24 42 68 93 Bienvenue à toutes et tous…

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 68 93 csc.alliance.secteurfamilles@gmail.com

English :

In this month of breast cancer screening awareness, this show with Samira Namèche and Cindy Badaut will be followed by a discussion with Dr. Botokeky. Price: A box will be available for those wishing to contribute to this action. Information from Noa: 03 24 42 68 93 Welcome to all…

German :

In diesem Monat der Sensibilisierung für die Brustkrebsvorsorge wird diese Aufführung mit Samira Namèche und Cindy Badaut von einem Austausch gefolgt, bei dem auch Dr. Botokeky anwesend sein wird. Tarif: Für diejenigen, die zu dieser Aktion beitragen möchten, steht eine Box zur Verfügung. Informationen bei Noa: 03 24 42 68 93 Willkommen an alle…

Italiano :

In questo mese di sensibilizzazione allo screening del cancro al seno, questo spettacolo con Samira Namèche e Cindy Badaut sarà seguito da un dibattito con il dottor Botokeky. Prezzo: Una cassetta sarà disponibile per coloro che desiderano contribuire a questa iniziativa. Informazioni da Noa: 03 24 42 68 93 Benvenuti a tutti…

Espanol :

En este mes de concienciación sobre el cribado del cáncer de mama, este espectáculo con Samira Namèche y Cindy Badaut irá seguido de un coloquio con la Dra. Botokeky. Precio: Habrá una caja a disposición de quienes deseen contribuir a esta iniciativa. Información de Noa: 03 24 42 68 93 Bienvenidos a todos…

