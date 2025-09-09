Les dépossédées, un musical inspiré d’une histoire de la famille Kennedy Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Les dépossédées, un musical inspiré d’une histoire de la famille Kennedy Théâtre le Funambule Montmartre Paris mardi 9 septembre 2025.

Edith est trop excentrique pour une femme de la haute société américaine des années vingt. Son mari demande le divorce et son père la déshérite. Elle est alors mise à l’écart dans une somptueuse résidence des Hamptons. Elle y est rejointe par sa fille, malmenée par les hommes car trop belle et trop libre.

Vingt ans plus tard, elles vivent recluses dans un environnement insalubre, entourées de chats et de ratons-laveurs.

À travers le huis-clos d’une mère doucement acariâtre et clouée au lit et de sa fille courant d’un vieux piano à ses pathétiques chorégraphies, se déploient, sur des chansons de Brigitte Fontaine, Anne Sylvestre, Clara Lucciani, Barbara Pravi, Reggiani, et bien d’autres, avec humour et tendresse, l’éternel combat que doit livrer la femme, et ses revendications pour réinventer sa place.

Du 9 septembre au 5 novembre

Les mardis et mercredis, à 19h ou 21h selon les semaines

RESERVEZ ICI

ou par téléphone au 01.42.23.88.83

Une mère et sa fille recluses pour la tranquillité des hommes. Et si la liberté surgissait de la dépossession ? Et se vivait en chansons ? À découvrir au Funambule Montmartre !

Du mardi 09 septembre 2025 au mercredi 05 novembre 2025 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 53 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-09T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-06T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/les-depossedees +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/