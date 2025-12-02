Les dernières aventures des éditions Bleu Autour Maison de la Lithographie Salle Art-Média Saint-Pourçain-sur-Sioule
Les dernières aventures des éditions Bleu Autour Maison de la Lithographie Salle Art-Média Saint-Pourçain-sur-Sioule mardi 2 décembre 2025.
Les dernières aventures des éditions Bleu Autour
Maison de la Lithographie Salle Art-Média Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Rencontre littéraire exceptionnelle autour des Éditions Bleu Autour avec auteurs, archéologue et éditeur. Présentations, échanges, dédicaces et remise de 5€ sur les ouvrages dans une ambiance conviviale.
.
Maison de la Lithographie Salle Art-Média Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 52 04 19
English :
Exceptional literary meeting with authors, archaeologist and publisher. Presentations, discussions, signing sessions and 5? discount on books in a convivial atmosphere.
L’événement Les dernières aventures des éditions Bleu Autour Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Val de Sioule