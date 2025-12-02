Les dernières aventures des éditions Bleu Autour Maison de la Lithographie Salle Art-Média Saint-Pourçain-sur-Sioule

Les dernières aventures des éditions Bleu Autour

Maison de la Lithographie Salle Art-Média Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Rencontre littéraire exceptionnelle autour des Éditions Bleu Autour avec auteurs, archéologue et éditeur. Présentations, échanges, dédicaces et remise de 5€ sur les ouvrages dans une ambiance conviviale.

.

Maison de la Lithographie Salle Art-Média Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 52 04 19

English :

Exceptional literary meeting with authors, archaeologist and publisher. Presentations, discussions, signing sessions and 5? discount on books in a convivial atmosphere.

L’événement Les dernières aventures des éditions Bleu Autour Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Val de Sioule