Les dernières explorations des Sources de Fontenay Sources de Fontenay Fontenay-aux-Roses samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette exposition retrace les activités de l’année, soit la réalisation d’un nouvel accès, par la galerie nord, aux quatre aqueducs souterrains situés sous l’ancien site de l’École normale. Découverts en 1991 par les normaliens, redécouverts par l’association Les Sources de Fontenay en 2011, il n’était plus possible d’y descendre depuis 15 ans. L’accès à leur carrefour permet d’atteindre des ouvrages anciens remarquables : citerne, tuyau de l’auge, goulotte, pierre de partage des eaux. Un plan hypothétique de l’ensemble du réseau d’aqueducs de la zone sera visible. Il recense une trentaine d’aqueducs et de pierrées. Les autres anciens réseaux d’eau seront aussi mis en avant, notamment les puits, les lavoirs et les drains Colbert. Les deux abris bétonnés datant de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) seront aussi présentés ainsi que les caractéristiques du troisième abri souterrain découvert récemment. Enfin, une rétrospective des interventions de l’association à Nanterre et à Meudon mettra en avant les outillages spécialisés utilisés pour ces explorations.

Sources de Fontenay 10 place du Château-Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

Les Sources de Fontenay