Les Derniers Clowns avant la fin du monde Théâtre du soleil Paris

Les Derniers Clowns avant la fin du monde Théâtre du soleil Paris samedi 27 septembre 2025.

Festival Départ d’Incendies — La deuxième édition

Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.

Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près

de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations, la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant

libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et

extérieure.

Parmi les nouvelles troupes de cette édition, le Collectif Kaôm sera régulièrement présente au Festival, pour vous présenter leur première création de jeune compagnie.

Les Derniers Clowns avant la fin du monde, du Kaôm Collectif

Dix ans après le Grand Boum, il ne reste plus qu’une troupe composée de cinq vaillants clowns confrontée à un monde hostile et dangereux. Malgré la peur, le chaos et l’oubli, ils portent encore une mission essentielle : faire rêver l’humanité. Dans l’espoir d’enrayer leur disparition, ils vagabondent de place en place et cherchent à retrouver l’essence même de leur nature qui est de partager leur art, leur poésie et leurs émotions à un public.

Les Derniers Clowns avant la fin du monde ; Crédits : Kaôm Collectif

Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une troupe composée de cinq vaillants clowns sur laquelle repose le lourd fardeau de continuer à faire rire et rêver l’humanité.

Un spectacle pour tous les âges, à retrouver au Théâtre du soleil à partir du 07 septembre 2025.

CRÉATION COLLECTIVE

Écriture – Mise en scène – Scénographie – Décors – Costumes – Jeu : Pierfrancesco Aversa, Lambert Gintrand, Lucas Le Jallé, Nil, Mathilde Lejeune

Régisseur général & Régisseur son : Rémi Brémond

Création lumière : Pedro Vargas

Création sonore : Alexandre Dubuy, Rémi Brémond, Quentin Sarta

Voix off : Christophe Leduc

Création des nez : NOZ – Céline GUENANCIA, Atelier Le garage fourgon



Détails pratiques :

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Pour réserver en ligne, cliquez ici.

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans

Dans un monde post-apocalyptique, l’Art a perdu sa place au profit de la survie de l’humanité. Les clowns se volatilisent mystérieusement les uns après les autres, victimes d’une pénurie mondiale de rêve.

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

payant

De 9 à 20 euros.

Réservation sur place ou en ligne.

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Tout public.

Théâtre du soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://billetteriefestivalddi.mapado.com/event/543943-deg-troupe-foyer-deg-les-derniers-clowns-avant-la-fin-du-monde +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com