LES DESPERATE HOUSEMEN SE MARIENT – ALCAZAR Bordeaux

LES DESPERATE HOUSEMEN SE MARIENT Début : 2026-01-10 à 20:15. Tarif : – euros.

Un plateau d’artistes déjantés qui n’épargnent personne ! Tous les travers quotidiens du couple passés en revue pour une soirée inoubliable !C’est le grand jour, Thomas et Clémence vont se marier. Tous les préparatifs sont en place mais la mariée a soudainement disparu. Aurait-elle un doute au dernier moment ? Avec l’aide de ses amis Alexis et Stéphane, Thomas tente de comprendre la situation. Il va mener l’enquête mais il était loin d’imaginer ce qu’il allait découvrir ! Entre réflexions sur le couple et stratégies de reconquête inédites, la soirée s’annonce épique. Venez découvrir le renouveau du spectacle parisien ! Les Desperate Housemen réconcilient tout le monde, brisent les codes et renouvellent le genre. À savoir : Pour agrémenter votre soirée, nous vous proposons de réserver une table au restaurant du Théâtre des Chartrons, ouvert de 18h30 à 20h30, pour savourer un délicieux dîner ou simplement prendre un verre.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33